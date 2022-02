Natalia Oreiro pidió a Telefe que le pague por adelantado

La actriz uruguaya Natalia Oreiro es de las que se conocen como "taquilleras", sus éxitos televisivos a nivel local e internacional la colocaron en un lugar de privilegio y Telefé no la quiere perder. Por eso, a la hora de firmar contrato, las exigencias de Oreiro son escuchadas.

La última fue particular, no suele ocurrir en TV: Natalia pidió cobrar por adelantado y la empresa le dió el gusto. La actriz conducirá el reality "El enmascarado" aunque todavía no hay fecha para el debut al aire, Telefé no quiere perder la exclusividad.

Oreiro iniciaría las grabaciones de "El Enmascarado" en el segundo trimestre del año, y el producto será una apuesta conjunta de Telefe y Paramount. Dicen en la empresa que la escenografía, el vestuario y outfits de Oreiro, serán claves en la estética del programa.