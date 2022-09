Natalia Oreiro: "Wanda es re laburadora"

Una fuerte polémica se armó alrededor de Wanda Nara y su participación en el programa ¿Quien es la máscara? dado que en medio de las grabaciones, la empresaria mediática se volvió a Europa y dejó la sensación de no abocarse a su trabajo.

De hecho, en LAM, Yanina Latorre aseguró que el clima con Nara era denso y complejo y que eso generó problemas de convivencia con el resto del elenco.

Natalia Oreiro, conductora del ciclo, defendió sin embargo a Wanda: "Me da mucha pena eso porque principalmente es falso. No es real y no es cierto lo que se dice. Creo que ella no se lo merece, me parece que se habla mucho en relación de ella, de su vida, de sus cosas, y como que el mundo Wanda hay que hablar y decir cosas".

Oreiro además indicó: "Creo que no se lo merece porque es re laburadora, tiene una familia enorme y un montón de cosas... Tiene la necesidad de viajar, de ir y venir, y todas la comprenemos y acompañamos en eso porque somos todos compañeros".