El músico Quincy Jones, productor de grandes artistas internacionales como Michael Jackson y Frank Sinatra, murió a los 91 años. La noticia fue confirmada por su agente Arnold Robinson, en un comunicado. A lo largo de su carrera, Jones produjo desde a Aretha Franklin hasta a Celine Dion, y lanzó la carrera solitaria de Michael Jackson, una relación musical que produjo "Thriller" y cambió el pop para siempre.

Quincy Delight Jones Jr. nació el 14 de marzo de 1933 en Chicago. Su madre sufría esquizofrenia y fue internada cuando era niño, por lo que creció con su abuela en Louisville.

Al llegar a la preadolescencia volvió a Chicago para vivir con su padre, carpintero para la mafia. "Quise ser mafioso hasta que cumplí 11" años, dijo Jones en 2018 en un documental que retrató su carrera, dirigido por su hija, la actriz Rashida Jones. "Uno quiere ser lo que ve, y eso era todo lo que veía", afirmó. Luego de mudarse a Seattle, Quincy descubrió su habilidad con el piano y comenzó a dar sus primeros pasos en la música tocando en pequeños locales.

Jones comenzó tocando en pequeños locales. Escribió su primera composición y desarrolló habilidades para los arreglos musicales y la trompeta. Conoció a Ray Charles tras una actuación y el dúo se volvió un pilar de la música local. Jones estudió brevemente en el Berklee College of Music en Massachusetts, antes de unirse a las giras de Lionel Hampton y mudarse a Nueva York, donde se dio a conocer como arreglista de famosos que incluyeron a Duke Ellington, Dinah Washington, Count Basie y Ray Charles.

Fue la segunda trompeta de Elvis Presley en "Heartbreak Hotel" y formó un dúo con Gillespie durante varios años antes de mudarse a París en 1957, donde estudió con la legendaria compositora Nadia Boulanger. Luego pasó a desempeñar el cargo de directivo de una importante empresa discográfica norteamericana, convirtiéndose pronto en un productor discográfico y cinematográfico muy premiado.

Educado en el mundo del jazz, Jones se convirtió en una de las figuras más importantes de la música pop. Recogió seis de sus 27 premios Grammy por su álbum de 1990 “Back on the Block” y fue tres veces galardonado como productor del año. De la amplia gama de actividades realizadas por Quincy Jones cabe destacar la composición sinfónica titulada "Black Requiem" estrenada por la Orquesta Sinfónica de Houston con un coro de 80 voces, con Ray Charles como solista, así como la producción de los discos "Thriller", en 1987, y "Bad", dos de los últimos y más premiados trabajos de Michael Jackson.

Durante nueve años, 1980 a 1989, Jones se dedicó a producir discos de sus amigos: Michael Jackson, Chaka Khan, James Ingram o Patti Austin y de otros artistas célebres como: Frank Sinatra o Donna Summer, así como a componer entre otras, la banda sonora de la película "El color púrpura", de Steven Spielberg.

En 1989, Jones vuelve a sacar discos propios, nueve años después del éxito espectacular obtenido con "The Dude", que sirvió para añadir más premios a su colección de Grammys y Oscars. Así, en este año edita "Back on the block", expresión coloquial para indicar su vuelta con nombre propio, trabajo con el que Jones repite de nuevo la fórmula de convocar a cantantes e instrumentistas dispares de la música negra, desde el jazz al rap-urbano.

En 1990, y en el marco de la XXIV edición del Mercado Internacionaldel Disco, MIDEM, celebrado en Cannes le fue concedida la insignia oficial de la Legión de Honor. En diciembre de este mismo año, Quincy Jones recibió un nuevo "Grammy", que provenía del que un mes antes devolvieron el dúo Milli Vanilli al descubrirse que las voces que sonaban en sus discos eran de otros cantantes.

El 20 de febrero de 1991 consiguió 6 "Grammys" durante la 33 edición de estos premios que concede anualmente la Academia Nacional de Artes y Ciencias Discográficas de Estados Unidos. Con estos nuevos 6 galardones, entre los que figuran los de mejor álbum, productor,canción de rap para grupo y arreglo instrumental, Jones suma ya 25 a lo largo de carrera profesional.

En 1985, Jones llegó a los titulares internacionales como productor de “We Are the World” de USA for Africa, el sencillo dedicado a la ayuda a la hambruna en África; Michael Jackson fue coautor de la canción con Lionel Richie y lideró su elenco estelar de vocalistas.