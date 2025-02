La cantante Roberta Flack falleció el lunes a la edad de 88 años, según un anuncio realizado por su representante, quien expresó el profundo pesar que siente su entorno ante la pérdida de la artista. Hasta el momento, no se han esclarecido las causas de su deceso, aunque se informó que Flack falleció en su hogar, rodeada de su familia, tal como lo comunicó Elaine Schock.

Roberta Flack fue una figura destacada en la música estadounidense, conocida por haber roto barreras y establecido récords a lo largo de su carrera. La cantante alcanzó el reconocimiento internacional a principios de la década de 1970, particularmente con sus emblemáticas canciones "The First Time Ever I Saw Your Face" y "Killing Me Softly with His Song", las cuales le valieron dos premios Grammy consecutivos.

En abril de 2018, Flack se presentó en el teatro Apollo de Harlem en un evento benéfico para la Jazz Foundation of America. Durante esa actuación, se sintió indispuesta, y su mánager reveló posteriormente que la artista había sufrido un derrame cerebral en 2016. Además, en 2022, Flack compartió con el público que había sido diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), lo que marcó un nuevo capítulo en su vida personal y profesional.