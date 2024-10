Kris Kristofferson, reconocido artista en el ámbito de la música country y galardonado con un Globo de Oro por su actuación, falleció a la edad de 88 años en su residencia en Maui, Hawái. Según el portavoz del músico, su deceso se produjo en un entorno familiar, lo que refleja una despedida en paz.

A lo largo de su carrera, Kristofferson dejó una huella significativa en la música country, siendo miembro del icónico grupo "Highwaymen", el cual se formó en 1985 junto a otros destacados intérpretes como Waylon Jennings, Willie Nelson y Johnny Cash. Este grupo se considera uno de los más relevantes en la historia del género.

Nacido como Kristoffer Kristofferson el 22 de junio de 1936 en Brownsville, Texas, el artista es conocido por haber transformado el lenguaje de la música country al abordar temas de carácter social, lo que fue destacado por su representante. Su influencia se extendió más allá del country, contribuyendo a la evolución de la música estadounidense en general.

La revista Rolling Stone lo incluyó en su lista de "los mejores compositores de todos los tiempos", subrayando su capacidad para expandir los límites del género y su impacto en la cultura musical. Entre sus composiciones más emblemáticas se encuentran "Sunday Mornin' Comin' Down", "Help Me Make it Through the Night", "For the Good Times" y "Me and Bobby McGee", esta última alcanzó un notable reconocimiento a través de la interpretación de Janis Joplin.

Además de su carrera musical, Kris Kristofferson también incursionó en la industria cinematográfica, participando en más de 70 producciones. Su actuación en "Nace una estrella" (1976), donde compartió roles con Barbra Streisand, le valió un Globo de Oro por mejor actor. Asimismo, es recordado por su papel en "Pat Garret y Billy the Kid", dirigida por Sam Peckinpah en 1972, donde interpretó al famoso bandido del oeste estadounidense. Su colaboración con Peckinpah se repitió en "Traiganme la cabeza de Alfredo García".

A lo largo de su carrera en el cine, Kristofferson también trabajó con la reconocida actriz Ellen Burstyn en "Alicia ya no vive aquí", una de las primeras obras del director Martin Scorsese. En la década de 1990, su participación en la exitosa saga "Blade" contribuyó a consolidar su carrera en Hollywood.