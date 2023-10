El actor Burt Young, cuyo nombre real era Gerald Tommaso DeLouise, falleció a los 83 años en Los Ángeles, California. Conocido por su papel como Paulie Pennino en la exitosa saga de Rocky Balboa, Young ganó reconocimiento y fama en la industria cinematográfica.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hija, Anne Morea Steingieser, quien reveló que Young murió el 8 de octubre, aunque no se proporcionaron detalles sobre las causas de su muerte.

En la saga de Rocky, Young interpretó el papel del cuñado y mejor amigo del protagonista, interpretado por Sylvester Stallone. Su actuación en estas películas le valió una nominación al Oscar como mejor actor de reparto. Stallone se despidió de Young en su cuenta de Instagram, dedicándole una foto y un emotivo mensaje.

Nacido el 30 de abril de 1940 en Queens, Nueva York, Young comenzó a estudiar actuación después de su servicio militar en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Durante su tiempo en la Marina, tuvo una destacada carrera en el boxeo, ganando 32 de sus 34 combates. Luego, al convertirse en profesional, tuvo un récord de 17-1.

Aunque tuvo algunas apariciones previas sin mucho éxito, su carrera dio un giro cuando se unió al proyecto de Rocky. Stallone, quien en ese entonces era un actor novato y había escrito el guion de la película en busca de la fama, convenció a Young para que interpretara el papel de Paulie. Este personaje era el carnicero amigo de Rocky Balboa y hermano mayor de Adrian, quien se convertiría en la esposa del boxeador. Por su actuación en la primera entrega de la saga, Young fue nominado al Oscar en 1976 como mejor actor de reparto.

Además de su participación en las películas de Rocky, Young tuvo roles en otros filmes como Chinatown (1974), Convoy (1978), Érase una vez en América (1984), De vuelta al colegio (1986), Última salida, Brooklyn (1989) y Downtown: A Street Tale (2004), entre otros.

El actor también tuvo una extensa carrera en el teatro, llegando a actuar junto a Robert De Niro en la obra Cuba and His Teddy Bear, la cual se estrenó en el Off Broadway Public Theatre de Manhattan en 1986 y luego se trasladó a Broadway.

Según informes de medios estadounidenses, Young continuó actuando hasta sus últimos días y aparecerá en cuatro películas que se encuentran en proceso de posproducción. Su legado en la industria del cine y su memorable interpretación en la saga de Rocky lo mantendrán en la memoria de los fanáticos de todo el mundo.