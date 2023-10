El reconocido actor David McCallum falleció a los 90 años en un hospital de Nueva York por causas naturales, según informaron agencias de noticias internacionales. Nacido en Glasgow, Escocia, McCallum dejó un legado destacado en la industria del entretenimiento.

McCallum es principalmente recordado por su papel de Illya Kuryakin en la serie de televisión "El agente de C.I.P.O.L." en la década de 1960. Su interpretación del espía ruso llamó la atención por su cabello rubio y su distintivo flequillo. A lo largo de su carrera, también participó en otras exitosas producciones como "NCIS", "Sex and the City" y "Reportera del crimen".

Además de su trabajo en la televisión, McCallum también tuvo una destacada carrera en el cine. Actuó en películas como "El gran escape" junto a Steve McQueen y Charles Bronson, y "La más grande historia jamás contada" en el papel de Judas Iscariote.

El actor también incursionó en la música, grabando dos discos en la década de 1960. Uno de sus temas más conocidos, "The Edge", fue retomado años después por Dr. Dre y Snoop Dogg en su canción "The Next Episode", convirtiéndose en uno de los éxitos más famosos del rap mundial.

McCallum dejó un legado duradero en la industria del entretenimiento y será recordado por su talento y su carisma. Su familia y amigos lo describen como un hombre amable, genial, paciente y cariñoso, que siempre priorizó a su familia. Su legado vivirá a través de su trabajo en cine y televisión, que nunca desaparecerá.