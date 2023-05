Murió a los 83 años en Suiza la legendaria cantante Tina Turner. Había sufrido problemas de salud en los últimos años, siendo diagnosticada con cáncer intestinal en 2016 y trasplantada de riñón en 2017. La información, que la semana pasada circuló como fake news, fue confirmada ahora por su publicista a la agencia noticiosa PA.

Retirada en 2008, tras más de seis décadas de carrera, ganó 8 Grammy y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en el de San Luis. Famosa por éxitos como Proud Mary y What's Love Got To Do With It y su descomunal carisma en escena, publicó una autobiografía ('I, Tina') que fue llevada al cine en 1993 con el título de ‘Wat’s love got to do with it', centrada en la tempestuosa relación con Ike Turner, y que le valió a Angela Bassett un Oscar por interpretar a la cantante.

Se había casado en 2013 con su antiguo novio alemán, Erwin Bach (un ejecutivo musical), con el que vivía en Suiza desde 1994. Anteriormente, había estado casada con Ike entre 1962 y 1978.