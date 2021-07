Mirtha Legrand desmintió los rumores y dijo que "por el momento" no volverá a conducir su programa de almuerzos por Canal 13. La diva explicó que “El brote tan fuerte que hubo, me acobardó. Yo tengo miedo, me tienen que cuidar, no me tienen que insistir", pidió Mirtha.

En una entrevista con La Nación, Legrand se refirió también a la salud de Susana Giménez: “Los problemas de salud de Susana y su internación me dolieron muchísimo. Ahora, Susana está muy bien, ya le sacaron el oxígeno”.

Respecto a como se cuida del contagio Mirtha aseguró que: "Casi no voy a ningún lado, solo me acerco a tomar el té o a comer a lo de Marcela y también cumplo con las obligaciones personales como ir al dentista", explicó.