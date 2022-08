Micaela Vázquez es actriz y fue la primera pareja conocida de Fernando Gago, ex futbolista y actual entrenador del Racing Club de Avellaneda. Hace unos días, Vázquez contó que cuando estaba en pareja con Gago, se enteró que el estaba saliendo con Gisela Dulko, la tenista que luego formó pareja con el futbolista y lo terminó encontrando en la cama con una amiga suya.

En el programa Poder Hablar, con Andy Kusnetzoff, Mica contó que: "Me fui a Madrid con él, los dos teníamos 19 años. Por suerte en ese momento no había Instagram, lo que hubiese sido... Mucha gente, dobles relaciones, infidelidades. Y yo estaba totalmente enamorada de él. Me separé porque me cagó con media Argentina", explicó.

Por otro lado, Vázquez indicó respecto del vínculo de su ex con Dulko que: "Paralelamente, creo que estuvo un ratito con las dos. Yo me enteré que ellos dos estaban juntos cuando no estábamos separados. Me parece que se conocieron en los Juegos Olímpicos 2008. Por ahí Gisela tampoco sabía en ese momento que él estaba en una relación conmigo", dijo, dándole la derecha a la tenista, que luego sufrió una situación similar con Gago.