Marvel ha presentado una serie de demandas en un intento por mantener el control total de personajes como Spider-Man y Iron Man.

Las quejas, que fueron obtenidas por Hollywood Reporter , se produjeron después de que los herederos del difunto dibujante de cómics Steve Ditko presentaran un aviso de rescisión ante la Oficina de derechos de autor de EE. UU. Por los derechos de autor de Spider-Man y Dr Strange.

Ambos están actualmente en manos de Marvel Entertainment, pero la propiedad de Ditko, quien co-creó ambos personajes con el difunto Stan Lee, busca rescindir la concesión de derechos de autor a Marvel para junio de 2023 a través de una cláusula en la ley de derechos de autor de Estados Unidos.

La herencia de Ditko presentó las notificaciones en agosto, como parte de una serie de notificaciones presentadas por el abogado de propiedad intelectual Marc Toberoff en nombre de las propiedades de los artistas y escritores de cómics, incluidos Don Heck, Gene Colan y Don Rico, que buscan reclamar derechos sobre personajes como Iron Man , Thor, Black Widow, Hawkeye y Captain Marvel.

Marvel, representada por Daniel M. Petrocelli, ha respondido con una serie de demandas alegando que las creaciones son "trabajos hechos por encargo", a los que no se aplican las disposiciones de terminación de la Ley de derechos de autor. “Las Obras fueron hechas por encargo porque fueron creadas a instancia y por cuenta de Marvel ”, dice la respuesta de Marvel a Lawrence Lieber , el hermano de Stan Lee, otro de los clientes de Toberoff. "Cualquier contribución que Lieber hizo a las Obras se hizo a instancia del personal editorial de Marvel, que tenía derecho a ejercer un control creativo sobre las contribuciones de Lieber".

"Dado que se trataba de obras realizadas por encargo y, por lo tanto, propiedad de Marvel, presentamos estas demandas para confirmar que los avisos de terminación no son válidos y no tienen ningún efecto legal", dijo Petrocelli al New York Times .

Pero Toberoff dijo al periódico en respuesta: “En el momento en que se crearon todos estos personajes, su material definitivamente no era 'trabajo hecho por encargo' según la ley. Estos tipos eran todos trabajadores autónomos o contratistas independientes, que trabajaban poco a poco para obtener la tarifa del automóvil desde sus sótanos ".

Añadió: "En el centro de estos casos se encuentra una interpretación anacrónica y muy criticada del 'trabajo por encargo' que debe rectificarse".

En 2009, los herederos del dibujante de historietas Jack Kirby, representado por Toberoff, buscaron reclamar los derechos de los personajes co-creados por Kirby, incluidos Hulk y el Capitán América. El caso se resolvió en 2014 , pero Toberoff le dijo al periódico: “En ese momento, me preguntaron si lamentaba no haber reparado la injusticia legal a los creadores, lo que de hecho hice. Respondí que habría otros casos similares. Ahora, aquí estamos ".