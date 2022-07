Marixa Balli decidió promocionar a un kiosko del barrio de Flores, donde la obserquiaron un capuccino para su desayuno, y tuvo repercusiones diversas en las redes sociales, aunque la mayoría fueron halagos.

Balli posteó las imágenes y escribió: "Desayunando en el auto como siempre con el mejor capuchino de Bogotá 2897. El maxikiosco con el mejor precio. Siempre buena onda, los quiero". A partir de ahí estallaron las reacciones.

Luego Marixa explicó: "Hoy me regalaron el capuccino porque siempre agradezco de onda. Yo me destaco en pagar, es muy poco lo que me han regalado. Siempre mis menciones son más que nada de onda porque me enamoro de los emprendedores, porque creo que somos todos laburantes y me encanta cuando alguien tiene un proyecto", escribió la empresaria.