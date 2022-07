Rodrigo de Paul vuelve a aparecer en el centro de la escena del mundo del espectáculo, tras las declaraciones de Marian Farjat, quien aseguró que el futbolista le envió un mensaje apenas se separó de Camila Homs. “Lástima que no vi el mensaje antes porque si no se picaba”, soltó.

Mientras vive un romántico presente en su noviazgo con Tini Stoessel, Rodrigo De Paul ahora tiene que enfrentarse a las declaraciones de la ex Gran Hermano, Mariana Farjat, quien contó el breve acercamiento que tuvo por parte del jugador.

"Yo la story la subo a mejores amigos que nada mas tengo a 13 personas. Nunca me imaginé que se iba viralizar, claramente tengo que sacar gente de mejores amigos porque no son fieles", empezó la ex concursante de Gran Hermano.

En el audio, Farjat narra brevemente lo que siguió después: "Me manda un mensaje y lo veo tarde, habrá sido hace poco porque antes él estaba con Cami Homs. Básicamente fue esa la historia no tengo mucho más para decir, lástima que no lo vi antes porque sino se picaba".