Magalí Mora está embarazada de siete meses y siguió adelante con ello, pese a que su ex le pidió que no lo hiciera y se desentendió de un bebé que no quería tener. Ella nunca quiso revelar el nombre de su pareja, pero ahora, tomó la determinación de hacerlo.

Cuando quedó embarazada "hacía un año que estábamos separados pero nos seguíamos viendo porque lo amaba", dijo la modelo.

Mora, abandonada, decidió ir al programa de Laurita Fernández, relató sus padecimientos pero siguió sin dar el nombre de su ex, pensando que podía arrepentirse y volver.

Pero al final, se cansó de esperar: "Después de miles de mensajes en los que me preguntaban por qué tapaba el nombre, me di cuenta de que no tengo que proteger a alguien que no se lo merece", dijo en su cuenta de Instagram.

"Ahí tienen al monstruo, por si alguna mujer alguna vez se lo cruza: Agustin Cobas. Cuidado, después no se hace cargo de los hijos", escribió. "Es la persona que me maltrató, humilló, violentó y me extorsionó para que abortara", completó, indignada.