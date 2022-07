Luli Fernández acusó a Nicole Neumann de querer dejarla sin trabajo

La panelista Luli Fernández disparó contra Nicole Neumann en el programa "Socios del Espectáculo", porque presuntamente, la modelo, habría exigido que la propia Luli, no fuese su reemplazo en el programa "Los 8 Escalones del Millón".

Fernández indicó que Neumann estaba enojada con ella porque dijo, justamente en "Socios del Espectáculo", que la producción del envio de Guido Kaczka estaba enfurecida por los constantes viajes a Europa de Nicole.

Luli dijo que: "En el mes de junio yo tenía varias fechas confirmadas, entre ellas las del 17, 20 y 24 de junio, pero el 14 de junio me comunican que Nicole iba a estar presente, por lo cual, iban a prescindir de mi labor. Entonces, yo digo: 'Qué raro que se enteraron 3 días antes, porque yo dejé de hacer otros trabajos por esto que por supuesto le doy prioridad'", relató.

Y continuó: "Lo que a mí me llamó la atención es que el día 17 estuvo al aire Sole Solaro, no estuvo Nicole. Esa fecha la tenía yo. Después empecé a hacer memoria y recuerdo que días antes había hablado, en este programa, sobre descontento en general que había con ella porque había tenido covid y se le pegó con el viaje".

Allí fue donde la panelista apuntó directamente contra Neumann: "Meterse con el trabajo de un colega es un montón, cuando contás cosas que se cuentan abiertamente y no soy la primera que la cuenta. Esto es seguramente porque soy cachorra, porque estoy dando los primeros pasos en este rubro. No tengo absolutamente nada personal con Nicole Neumann. No lo tengo con nadie del ambiente. Hago mi trabajo lo mejor que puedo y con seriedad", sentenció.