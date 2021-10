La participante de Showmatch, Luciana Salazar, decidió renunciar a su trabajo en la emisión que conduce Marcelo Tinelli, para instalarse en los Estados Unidos antes que se implementen las nuevas condiciones de ingreso que exigen el esquema de vacunación completo.

Luciana, esta tramitando su ciudadanía y necesita estar en ese país para cumplimentar trámites y no cuenta con las dos vacunas contra el Covid 19, porque se aplicó justamente en norteamerica, una sola dosis de la vacuna de Johnson.

Luego volvió a la Argentina y prefirió no mezclar distintas vacunas, con lo cual, quedó registrada con una única dosis y no se la considera como con el esquema completo, lo que le impediría el ingreso al país, si no se radica allí de inmediato.