La fiscal Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), requirió la declaración indagatoria del actor Fabián Gianola, y si el juzgado hace lugar al requerimiento, se pidiría la prisión preventiva de Gianola.

Según reveló el periodista Pampa Mónaco, la presentación fiscal tiene 24 fojas, donde se relata como una de las denunciantes es una conocida actriz y cinco de los hechos habrían ocurrido en un canal y una radio donde el humorista trabajaba.

Según el periodista, "En 2011, cuando esta mujer se estaba separando, 'aprovechando la vulnerabilidad emocional' de esta mujer, dice la denuncia, Fabián Gianola la sometió sexualmente. Hubo un aprovechamiento, una negativa de la mujer, hubo palabras de Gianola que no las voy a leer porque es muy gráfico", explicó.

En mayo del 2019, la actriz Fernanda Meneses denunció penalmente a Fabián Gianola por abuso sexual con acceso carnal. A partir de allí se plegaron varias denunciantes y hubo hechos que no cuncluyeron en la justicia pero sí fueron parte del debate mediático, como el de la primera dama Fabiola Yáñez cuando era actriz. "Él me hizo sentir mal e incómoda. Yo le puse los límites y se lo dije en ese momento, pero creo que tiene esa forma de ser porque ya me lo habían dicho. No sé si mis compañeros lo percibieron porque no lo hablé con nadie pero creo que alguien se habrá dado cuenta", dijo.