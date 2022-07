La actriz y cantante argentina que deslumbra también en España, Lali Espósito, disipó las dudas sobre algo que venía generando especulaciones hace ya tiempo. Su nuevo tema N5, parecía dedicado a alguien y muchos sospechagan que era a la actriz ibérica, Lola Índigo.

Lali le dio una entrevista al Canal 9 de Mendoza, y la periodista sin rodeos preguntó: “¿N5 está dedicado a Lola o no?”. Sonriente Lali respondió: “En cierta manera, sí. Es una historia larga, por eso digo que, en cierta manera, pero sí. Es una canción que esta buenísima, a mí me encanta. Este tema es parte de una anécdota que me hace reír y me divierte”, explicó la talentosa artista.