Lali Espósito: "no aceptaba que me gusraban las minas"

Lali Espósito es la artista argentina con más llegada y penetración del momento, en el mundo de habla hispana. Su última gira, el Disciplina Tour, es un éxito incontanible donde sea que se presente.

Ayer, accedió a una entrevista en Luzu TV y contó todo sobre ella misma: "Fui, de manera inconsciente compartiendo a través de mi música, y por ende con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo, y mi manera de sentir amor en el formato que sea. Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías, conmigo misma, no para el afuera, me mentía un montón, no aceptaba un montón de cosas que me gustaban, que quería…”, se explayó Lali.

El entrevistador, Nico Occhiato, preguntó “¿En qué sentido?" y solo eso disparó la respuesta completa: “Por ejemplo, que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad, como que siempre separaba que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones”, e indicó “Yo no era consciente de que era la construcción de la chica de la tele, políticamente correcta y simpática. Ser simpática me sale natural, pero sentía que estaba ocultando algo”, redondeó.