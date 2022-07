La novia del cantante rapero L-Gante, creció de modo fulminante en las redes sociales en los últimos meses y superó los 700 mil seguidores en Instagram. Pese a los beneficios que eso puede acarrear desde el punto de vista publicitario, también tiene sus pormenores.

Muchos odiadores se dedican a hostigar a Tamara Báez, y esta ya se viene cansando. Una usuaria criticó unas fotos de la novia del popular artista: “Estás sin corpiño, amor”, escribió una usuaria. Cansada, Tamara respondió: "Y con los dientes chuecos. Esto soy. Al que no le guste, yo no pedí que me sigan”, sentenció.

El tema de sus dientes ya venía siendo objeto de persecución y Tamara se había defendido: “Sí, tengo los dientes así y estoy en tratamiento para ponerme brackets, y los muestro porque no me incomoda; yo me arreglo los dientes, pero vos ya no tenés arreglo haciendo esto, y esto va para que todos lo compartan y quieran reírse de mí”, escribió en aquella ocasión.