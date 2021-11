La modelo norteamericana Bella Hadid escribió llorando: "Las redes sociales no son reales"

La exitosa modelo norteamericana de 25 años Bella Hadid, utilizó su cuenta de la red social Instagram, para sincerarse respecto a sus problemas de salud mental y pedirle a sus seguidores que no crean lo que ven en las redes sociales, para preservarse.

Bella escribió que: “Esa sensación de no pensar que eres lo suficientemente bueno o de sentirte inseguro acerca de tu arte es natural, pero al mismo tiempo, siento que es algo que se ha enseñado. Vamos a unirnos en nuestros defectos, en nuestras inseguridades, en nuestra alegría, en nuestra felicidad, y aceptarlo todo como hermoso y natural. Eso es lo que va a derribas esos muros y haz que todos digan, 'No, te entiendo a ti, a tu dolor ya tu alegría. Estaremos bien '”, definió.

Luego Hadid sentenció: “Las redes sociales no son reales. Para cualquiera que esté luchando, por favor recuerda eso. A veces todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo. Así que, de mí para ti, no estás solo. Te amo, te veo y te escucho".

Además dijo que: “He tenido suficientes crisis y agotamiento para saber esto: si te esfuerzas lo suficiente en ti mismo, pasas tiempo a solas para comprender tus traumas, detonantes, alegrías y rutina, siempre podrás comprender o aprender más sobre tu propio dolor y cómo manejarlo. Que es todo lo que puedes pedirte a ti mismo”.

No es la primera figura que da a conocer sus problemas de salud mental y que pone el ojo en las redes sociales como elementos que no colaboran a sanar.