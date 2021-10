«Blurred Lines» fue el primer corte del álbum del mismo nombre lanzado por Robin Thicke en 2013, y que fue acompañado por un video sensual que el cantante coprotagonizó con Emily Ratajkowski y otros modelos como Jessi M'Bengue y Elle Evans. El video alcanzó más de un millón de reproducciones pocos días y el sencillo vendió más de 15 millones de copias.

Pero ahora, el video es motivo de denunciar de Emily Ratajkowski que dice haber sido manoseada por el cantante durante la filmación.

Emily afirma en su nuevo libro, My Body: “De la nada, sentí las manos de un extraño ahuecando mis pechos desnudos desde atrás. Instintivamente me alejé, volviendo a mirar a Robin Thicke. Él sonrió con una sonrisa tonta. No reaccioné, no realmente, no como debería", explica.

La modelo dice que sintió "el calor de la humillación bombear a través" de su cuerpo y dice que no habló porque se sintió "desesperada por minimizar" el presunto incidente. “Mi cabeza se volvió hacia la oscuridad más allá del plató. (La directora, Diane Martel) la voz se quebró cuando me gritó: '¿Estás bien?' ”, Escribe en su libro .

El relato continuo: "Empujé mi barbilla hacia adelante y me encogí de hombros, evitando el contacto visual, sintiendo el calor de la humillación bombear a través de mi cuerpo".

Emily escribió en su libro que había disfrutado del rodaje en Los Ángeles hasta que el presunto toqueteo, que dice que la hizo sentir "desnuda por primera vez ese día".

La directora del set, Diane Martel, dijo al Sunday Times que Thicke supuestamente había estado bebiendo y se disculpó "tímidamente". "Recuerdo el momento en que él agarró sus pechos, uno en cada mano", dijo al periódico.

“Él estaba de pie detrás de ella ya que ambos estaban de perfil. Grité con mi voz muy agresiva de Brooklyn: '¿Qué diablos estás haciendo? Eso es. Se acabó el rodaje '”, aseguró y completó: " No creo que hubiera hecho esto si hubiera estado sobrio ".

Thicke estaba casado con Paula Patton en ese momento, y la pareja se divorció al año siguiente con la actriz citando un supuesto abuso hacia ella, el abuso de drogas y la infidelidad como razones de su separación.