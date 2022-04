La llegada de un inesperado mensaje al celular de Mauro Icardi reavivó la batalla entre Wanda Nara y la China Suárez, luego de que a mediados de octubre explotara el escándalo por el affaire de la ex de Benjamín Vicuña con el futbolista.

En el programa Socios del Espectáculo, Luli Fernández contó que a figura del Paris Saint-Germain recibió un WhatsApp que decía "Hola?" desde el celular de Marcelo "Mancha" Latorre, peluquero de la actriz argentina. Mauro rápidamente le envió una captura de pantalla a Wanda, que en aquel momento seguía en Buenos Aires.

"Me lo había contado Mauro y mandado una captura, hace unos días cuando yo estaba en Buenos Aires. Ahora que llegué vi todo. Pero ya sé que se maneja así. No es la primera vez. Mauro me muestra todo y me cuenta", declaró enfurecida Wanda en el chat con la conductora de Socios del Espectáculo.

Además, la empresaria agregó : "No le importa nada, lastimó muchas familias. Yo soy muy feminista, pero esto es de mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en el camarín. Y al tiempo quedó ella embarazada".

Ante esta situación, Wanda Nara afirmó que espera lo peor de la China Suárez, que solo confía en el amor de su familia y que el tema ya está terminado para ella.