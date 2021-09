Después de los fuertes rumores sobre una presunta infidelidad de su ex Benjamín Vicuña, con una moza cordobesa, la actriz "China" Suárez, decidió publicar un video en su cuenta de la red Instagram para aclarar la situación.

Suárez dijo: “Cómo rompen los huevos, que no tengo, con la moza que me escribió. No me escribió nunca nadie. No me escribió nunca nadie. Nadie me dio detalles físicos. Ni siquiera sé si existió, no tengo ni idea”, exclamó indignada.

Y continuó: “¡Paren ya, por favor! Dejen a la gente separarse en paz. No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o por una traición -remarcó-. La gente se separa por muchas otras cosas más simples, no tengo idea” y concluyó: "Nos queremos un montón. Está todo bien”. Habrá que creerle.