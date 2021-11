Mucho se dijo y mucho pasó durante el affaire entre la actriz Eugenia "China" Suárez y el futbolista Mauro Icardi, a partir de la explosión en redes de la esposa de este último, la empresaria Wanda Nara cuando descubrió los mensajes entre ellos.

Sin embargo, poco dejaron las entrevistas que dieron para esclarecer algunos detalles. Tampoco la que ayer se emitió por Paramount +, en la que el periodista Alenadro Fantino entrevisto a Suárez.

Sobre su concepto de libertad, Eugenia dijo que: "Yo ni a un novio me banco que me vengan a pedir explicaciones. ‘¿Donde saliste, con quiénes estuviste, quiénes estaban?’... No tengo tolerancia para esas cosas. Hay algo que tiene que ver con la intimidad y con la privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida", explicó.

Luego indicó que cree que se la juzgó de determinado modo por su condición de mujer: “Siempre se les pide explicaciones a las mujeres. Desde el colegio y en todo sentido. La mujer que no decide tener hijos: ‘¿Y por qué?’. La que tiene muchos hijos: ‘¿Y por qué?’. La que se separa: ‘¿Y por qué se separa?’. La que está con más de uno y sale más de uno: ‘Es puta’. Es constantemente una etiqueta. Y después está el machismo en mujeres, que es tremendo. Es la mujer que juzga a otra mujer. Esto pasa mucho. Hay mujeres que hablan desde un lugar moral, como de poca empatía. Hay mujeres que son las primeras en señalar a otra mujer. Y eso es por como nos adoctrinaron y nos metieron en la cabeza la competencia".

Luego, ante la pregunta de Fantino sobre si cree en la monogamia, desarrollo: "Yo creo que no es natural. Nunca estuve 20 años con la misma persona porque no lo viví. Tengo sentimientos encontrados. Yo siempre tuve relaciones monogámicas, pero no sé qué va a pasar a futuro". dijo Suárez.

Poco mas se esclareció sobre el hecho puntual del encuentro con el jugador del París Saint Germain.