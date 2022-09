Desde trabajar en televisión hasta tener su propia línea de perfumes y skin care, Kim Kardashian amplió una vez más su currículum, que se encuentra en constante crecimiento.

La fundadora de la línea de ropa interior SKIMS anunció su nueva firma de inversiones junto al un ex socio de Carlyle Group Inc., Jay Sammons, informó este miércoles el diario The Wall Street Journal (WSJ).

Apodada SKKY Partners, la firma realizará inversiones en áreas como medios de consumo y negocios de entretenimiento, productos de consumo, lujo, hospitalidad y comercio y medios digitales, explicó el medio.

Según una publicación de una cuenta de Instagram de la compañía, la empresa se centrará "tanto en el control como en las inversiones minoritarias en empresas de medios y de consumo líderes en el mercado y de alto crecimiento".

Si bien la empresa aún no ha realizado ninguna inversión hasta el momento, planea comenzar a hacerlo más adelante este año, según el WSJ. Además, anunciaron que planean comenzar a recaudar fondos en breve, a través de inversores institucionales.