Khloé Kardashian presentó al nuevo miembro de su familia en el estreno de la segunda temporada del reality “The Kardashians”. Este sería su segundo hijo junto con el basquetbolista Tristan Thompson. Al igual que su hermana Kim, la menor de las Kardashians decidió tener al bebé a través de gestación subrogada.

Sin embargo, la polémica vino luego del episodio aireado a través de la plataforma de streaming Hulu. Después del nacimiento de su hijo, Khloé decidió posar con su nuevo bebé acostada en la cama del hospital, haciendo como si ella hubiera sido la que estuvo en labor de parto. Los usuarios a través de las redes sociales no tardaron en criticar la acción.

“Khloé Kardashian contratando a una mujer para tener un bebé por gestación subrogada, para luego hacer un baby shower donde las amigas le tocaban la tripa y terminar acostándose en la cama de un hospital con el bebé en brazos como si acabara de parir, es que qué miedo”, escribió una usuaria en Twitter.

Mientras que otra agregó: “Khloe Kardashian no sólo compra un hijo, sino que aprovecha y se sube a la cama para hacerse la recién parida. El nivel de desvergüenza y la falta de contacto con la realidad es increíble”.

No solamente la foto fue polémica, durante el nuevo episodio, Khloé reveló que, un año después de haberse arreglado con Thompson en el 2020, se enteró de que este le había vuelto a ser infiel; estaba esperando un hijo con otra mujer llamada Maralee Nichols. Tristan, quien al momento sabía que tendría un bebé con su amante, continuó presionando a Khloé para tener a su segundo hijo en conjunto.

“Nosotros hicimos la transferencia del embrión días antes de día de acción de gracias y me enteré de la situación de Tristan a principios de diciembre, es muy cercano, no quisiera que alguien pensara que me hice esto (decidir tener otro hijo) después de enterarme. ¿Por qué querría tener un hijo con alguien que tendrá a uno con alguien más? no soy esa sociópata”, comentó Khloé durante el episodio.

La pareja había comenzado su relación en el 2016, sin embargo, en el 2018, días antes de que Khloé diera a luz a su primera hija con el basquetbolista, este fue capturado in fraganti engañándola con la modelo Lani Blair.

Ambos intentaron solucionar las cosas, pero finalmente se separaron en 2019, después de que volvieran a atrapar a Thompson engañando a Khloé con varias mujeres, incluida la mejor amiga de su hermana Kylie Jenner, Jordyn Woods.