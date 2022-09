Kate Moss elogió las "encantadoras vibras familiares" que sintió en la famosa mansión Playboy de Hugh Hefner en Los Ángeles luego de que las ex Playmate Holly Madison y Bridget Marquardt acusaran al magnate de vivir experiencias “desagradables” en la célebre casa.

Hefner, quien falleció a los 91 años en 2017, y la propiedad de estilo gótico-Tudor de 29 habitaciones que compró originalmente en 1974 han sido condenados desde entonces por la ex Playmate Madison, quien afirma que se sintió presionada a tener relaciones sexuales con el anciano editor durante su tiempo en la mansión.

Al recordar su propia experiencia con Hefner tras visitar la casa para una sesión fotográfica en celebración del cumpleaño número 60 de la revista “Playboy” , Kate insistió en que sus recuerdos son sólo positivos, con la casa más como un hogar familiar que como un harén.

“Bueno, conocí a Hugh Hefner, fui a su casa. Realmente me caía bien y él estaba allí con sus hijos y algunos de sus conejitas y uno de sus conejitas me llevó por la casa y me dio un recorrido”, sentenció la ex-modelo. Y agregó: “Conocí a su secretaria que había estado con él durante setenta años, son como una institución encantadora o algo así, vibras familiares. No sé, me gustó mucho, no tenía nada de sórdido o asqueroso. Fue algo realmente divertido”.

Días atrás, dos ex conejitas de la mansión, Bridget Marquardt y Holly Madison, revelaron las “horribles” experiencias que vivieron al lado de Hefner. Ambas fueron nombradas como “novias oficiales” del empresario y relataron los abusos que sufrieron en las décadas de 1990 y 2000.

“El consumo de quaalude [medicamento sedante e hipnótico] estaba a la orden del día entre todas las chicas. Yo no recuerdo muchas cosas porque siempre bebíamos para poder afrontar las relaciones constantes”, dijo Bridget. Además, revelaron que había televisores que emitían pornografía todo el tiempo y que Hefner se negaba a usar preservativo durante las relaciones sexuales.