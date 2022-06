Karina Mazzocco fue como invitada al programa de Florencia Peña y ambas conductoras de América mantuvieron una divertida charla. Karina además, deslumbró con su look sexy y posteó imágenes en su cuenta de Instagram.

Mazzocco explicó que: "Anoche estuve de visita en el programa de @flor_de_p producido x @jotax.digital en @americatv @grupo.america Lo pase increíble y disfrute de una charla lindisimo con Florencia!!!!"

Además agradeció que: "Me recibieron con mucha alegría y cariño y mi look causó sensación!!!! Que lindo es usar, jugar y disfrutar la moda!!!". Sobre como armó su look explicó que: "Sobre una base negra de body de mi guardarropas personal + botacalza de (difundió una marca) (es toda una prenda completa) elegimos esta falda asimétrica espectacular diseño de (menciona otra marca) de similcuero que cubre sólo la mitad del cuerpo. Es un escándalo total!!!", aseguró.