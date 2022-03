La conductora Karina Mazzocco se refirió al regreso de Roberto Petinatto a la TV, con el que tuvo varios desencuentros en el pasado. Consultada por un notero del programa LAM sobre su opinión del regreso del músico y conductor a la señal C5N, su ex colega no pudo dejar de manifestar su rechazo.

"Me dejás helada.. Por el combo, me dejás helada... Queda mucho por andar, mucho por recorrer... Increíble, ¿Eh? Yo sabía que él seguía trabajando en radio, pero bueh... No tiene ninguna denuncia formal que yo sepa en la Justicia, han sido todas denuncias mediáticas... Entiendo, él tiene que trabajar, tiene que seguir laburando, logicamente, tiene que facturar, seguro tiene muchas cosas que mantener, pero me dejas así como boquiabierta", se sorprendió Karina.

Respuesta de la sorpresa insistió: "Cancelado no está, yo no pediría que lo cancelen tampoco. Yo ya está... Lo que tuve que decir ya lo dije en su momento. Se me ocurre que nadie va a tener que pasar los momentos espantosos que pasamos las mujeres que trabajamos al lado de él. Me parece que el trabajo ya está hecho. Si ahora llega a aparecer alguna nueva denuncia ya hemos avisado... Ojalá haya cambiado, ojala deje de hostigar sus compañeras de trabajo. Es una nueva etapa, ¿por qué no? Ojala no vuelva a ser el de antes porque no se lo recomiendo a nadie",sentenció Mazzocco.