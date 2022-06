Julieta Prandi se mostró a favor de prohibir el lenguaje inclusivo

La modelo y conductora de TV, Julieta Pandi, se sumó al debate que se produjo por la medida del Ministerio de Educación porteño, de reglamentar el uso del lenguaje inclusivo en la escuelas de la Ciudad.

Prandi se mostró favorable a la medida y discutió con su co conductor, el Tucu López. Prandi dijo que el uso de tal lengüaje "Está atrasando el aprendizaje y a mí me parece que está perfecto, más allá de que no te va a cambiar una letra, de verdad, en las enseñanzas, los chicos no comprenden los textos, los confunde", sentenció.

Sin embargo, López, disintió con ella: "¿Sabés qué creo yo? Yo no coincido con vos en este sentido, yo creo que una letra que si vos no te identificás con un género binario, te cambia totalmente. Por otro lado, no se enseña el lenguaje inclusivo", dijo.

El coconductor terminó su idea: "¿Qué te cambia, qué te molesta si con esa forma de hablar, alguien se siente mejor... Hay un pibe, una piba, une pibe, no sé llamalo como vos quieras, hay una persona que está buscando su identidad y se siente incluido?", dijo.