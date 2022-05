El actor Kit Harington, protagonista de una de las series mas exitosas de todos los tiempos, Juego de Tronos, paso muy malos momentos con una problemática dificil de resolver, su adicción al alcohol. El año pasado, en una entrevista televisiva, Kit se confesó frente a las cámaras,y contó que después de una internación en 2019, consiguió controlar el problema.

Su esposa, la también actriz Rose Leslie y compañera de elenco en aquella legendaria serie, habló en una entrevista con Harper’s Bazaar UK sobre aquellos días: “Ahora estoy bien. Esto fue en 2019, así que ahora llevamos varios años de sobriedad”, dijo.

Rose indicó también que: “Aprendí mucho sobre la adicción y es algo de lo que Kit siempre será consciente, pero depende de él si decide volver a beber. Por más que intente cuidarlo como si fuera un niño, no voy a poder evitar nunca que él haga lo que decida hacer... No elijo ponerme esa presión sobre mí misma. La responsabilidad de su comportamiento es de él. No depende de mí protegerlo de eso”, expresó.

Leslie agregó: "Para Kit, siendo un adicto, es muy importante que se reconozca como tal. La comunidad de Alcohólicos Anónimos le ha brindado un espacio tan amoroso para que se sienta escuchado, para asegurarse de que no esté solo. Pero si no fuera por la rehabilitación, ahora mismo estaría en un estado mental muy diferente”, sentenció.