Jennifer Lawrence habló de Robert De Niro: "es el hombre mas dulce del mundo"

La actriz Jennifer Lawrence, protagonista de éxitos como X Men y Los Juegos del Hambre, entre otras decenas de películas, le dio un extenso reportaje a la revista Vogue, donde contó varios aspectos de su vida, entre ellas su vínculo con otra estrella: Robert De Niro.

Respecto a su relación con el actor, contó que: "Es asombroso en el set. Es simplemente el hombre más dulce del mundo, pero sigue siendo muy intimidante. Lo invité a la cena de ensayo de mi boda, obviamente esperando que no viniera. Y cuando vino, le dije: ‘Bob, realmente no estás obligado a estar aquí. Puedes irte a casa’. Y él dijo: ‘Muchas gracias’ y se fue”, entre risas.

Además relató sus conflictos con la maternidad antes que naciese su bebé y su amor por su gato: Da tanto miedo hablar de la maternidad, porque es muy diferente para cada mujer. Si digo que fue increíble desde el principio, algunas personas pensarán que no fue increíble para ellas al principio, y se sentirán mal. Afortunadamente, tengo tantas amigas que fueron honestas... Me decían que da miedo y que es posible que no te conectes con el bebé de inmediato. Que es posible que no te enamores de inmediato. Así que me sentí preparada para perdonar. Recuerdo caminar con uno de mis mejores amigos a los nueve meses de embarazo y decir: ‘Todos siguen diciendo que amaré a mi bebé más que a mi gato. Pero eso no es cierto. ¿Tal vez lo amaré tanto como a mi gato?’”, explicó.

Por fin también se sincero respecto a la relación con su padre: "Trabajé muy duro en los últimos cinco años para perdonar a mi papá y a mi familia y tratar de entender. La información que están recibiendo es claramente diferente. Su vida es diferente”, expresó con angustia. “He tratado de superarlo y realmente no puedo”, confeso.