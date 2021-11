Jennifer Lawrence ha defendido el salario más alto pagado a Leonardo Di Caprio por Don't Look Up, su próxima película por la que reciben la misma facturación.

En declaraciones a Vanity Fair , Lawrence dijo: “Leo aporta más taquilla que yo. Soy extremadamente afortunada y estoy feliz con mi trato", expresó la consagrada actriz.

Un informe publicado recientemente en Variety sugirió que DiCaprio recibirá U$D 30 millones por la película, y Lawrence recibirá U$D 25 millones, lo que significa que la tarifa de Di Caprio es un 20% más alta.

Lawrence agregó: “En otras situaciones, lo que he visto, y estoy segura de que otras mujeres en la fuerza laboral también lo han visto, es que es extremadamente incómodo preguntar sobre la igualdad de remuneración. Y si cuestionas algo que parece desigual, te dicen que no es una disparidad de género, pero no pueden decirte qué es exactamente ".

En Do not Look Up, una comedia satírica dirigida por Adam McKay, Lawrence interpreta a una estudiante de doctorado que descubre un cometa que amenaza con destruir la Tierra, y el profesor que encarna Di Caprio se une a ella para tratar de advertir a la humanidad.