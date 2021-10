Desde su interpretación de un Bond más vulnerable hasta su chaqueta color cereza en la alfombra roja, Daniel Craig ha trabajado duro para desafiar las expectativas de masculinidad, por lo que no fue una sorpresa cuando el actor reveló que le gustaba frecuentar bares gay para evitar la "agresividad". dick swinging ”de espacios hetero.

"He estado yendo a bares gay desde que tengo uso de razón", dijo Craig en el podcast Lunch with Bruce. "Una de las razones: porque no me meto en peleas en bares gay con tanta frecuencia".

El hombre de 53 años dijo que comenzó a ir a bares gay cuando era joven porque quería evitar terminar "en un punch-up" durante una salida nocturna, lo que dijo que sucedía "bastante" en lugares heterosexuales.

Craig, quien ha estado casado con Rachel Weisz durante una década, también dijo que cuando era soltero era una buena manera de conocer mujeres.

“[Los bares gay] serían un buen lugar para ir”, dijo. “Todo el mundo estaba tranquilo, todo el mundo. Realmente no tenías que decir tu sexualidad. Estuvo bien. Y era un lugar muy seguro para estar. Y podría conocer chicas allí, porque hay muchas chicas allí exactamente por la misma razón por la que estuve allí. Fue una especie de motivo oculto ", expresó Craig.