Después de muchos años deslumbrando en las pasarelas, especialmente como modelo de alta costura, Ingrid Grudke cambió radicalmente su actividad y de dedicó al fiscoculturismo. Y el domingo dio su primer gran paso llegando a la final del torneo IFBB European Fit Model championships.

“Hoy viví una experiencia fascinante, algo que me llenó de alegría y adrenalina. ¡No puedo explicar la alegría que tengo! ¡Disfruté tanto esta presentación! Aprendí tanto de Analía Galena, una compañera de viaje excelente y mi coach en esta ocasión”, publicó en su cuenta de Instagram.

Además Ingrid relató pormenores de la competencia: “Desde las 10 de la mañana nos estuvimos preparando y estuve atenta a cada detalle que me decían, desde traerme el desayuno a la habitación, maquillarme el cuerpo, practicar las poses, preparar la monokini y el vestido, los zapatos, maquillaje y peinado. Me fijaba en todo. Y una hora antes estuvimos detrás del escenario para estar listas al momento de que me llamen al escenario”.