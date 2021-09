Llegó muy joven con su familia desde Pakistán y se instaló en Londres. Farrokh Bulsara como era su nombre de nacimiento, tocaba el piano y poseía una voz fuera de los normal, capaz de registros que no alcanzan la mayoría de los mortales.

Con Queen la mítica banda que lideró, alcanzó un éxito excepcional, antes en los Estados Unidos que en Inglaterra, y después de su primera gira en el país americano volvieron ahora sí, a ser profetas en su tierra.

Freddie era el dueño absoluto del escenario, su histrionismo y su comunicación con el público, lo hacían brillar por encima del altísimo nivel musical de sus composiciones y una interpretación vocal única.

Mezclaron ritmos y se animaron a todas las variantes musicales que puedan imaginarse, y pese a los pronósticos de la prensa y las discográficas, todo lo que hacían era un éxito.

Pese a haber contraído matrimonio con Mary Austin, el amor de su vida (Love of my Life) Freddie comenzó por un lado a descubrir que su sexualidad lo acercaba más a los hombres, y por otro que Queen poco a poco ya no lo satisfacía.

Se alejo de Mary y al poco tiempo en pleno auge del grupo, lo dejó "por un tiempo" para intentar una carrera solista que no fue lo que esperaba.

Volvió para el mítico recital Live Aid, habían pasado años sin tocar juntos y Freddie ya atravesaba el por entonces, durísimo camino del SIDA. Pero ese recital fue cumbre, fabuloso, el mejor Queen y el mejor Freddie.

Pero de a poco la enfermedad lo fue consumiendo, hasta que una pulmonía fruto de la caída de sus defensas, terminó con su vida en noviembre de 1991.

Gracias Freddie por tanta música, tanto talento, por haber sido parte de la vida de un par de generaciones.