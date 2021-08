La muerte de Charlie Watts caló profundo en el ambiente de la música. Rápidamente, al conocerse la noticia de su fallecimiento, muchos colegas expresaron sentidos mensajes para despedir al baterista de The Rolling Stones, a quien recordaron como un gran músico y persona.

En un video publicado en sus redes sociales, Paul McCartney confesó estar muy triste por la muerte de Charlie Watts. "Sabía que estaba enfermo pero no que era tan grave. Era un hombre adorable. Mis condolencias a su familia y a los Stones para los que sé que su partida es un duro golpe porque Charlie era una roca. Un baterista fantástico, firme como una roca", confesó el miembro de los Fab Four.

Ringo Starr fue otro de los músicos que recordó a Watts. El ex Beatles subió una foto junto a Watts con un sentido mensaje: "Dios bendice a Charlie Watts. Te vamos a extrañar hombre. Paz y amor a la familia Ringo".

Elton John también subió una imagen junto al baterista y escribió: "Un día muy triste. Charlie Watts fue el baterista definitivo. El más elegante de los hombres y una compañía tan brillante. Mi más sentido pésame a Shirley, Seraphina y Charlotte. Y, por supuesto, The Rolling Stones".

Bryan Adams tampoco ocultó su dolor y calificó a Watts como "uno de los mejores bateristas de rock de todos los tiempos y un verdadero caballero", mientras que Glen Matlock, bajista de Sex Pistols, señaló: "Mantuviste el ritmo de la banda sonora de nuestras vidas". También Sheryl Crow reconoció que con la muerte de Watts "un héroe se ha ido".

Paul Stanley, vocalista y fundador de Kiss, expresó que el baterista fallecido fue "uno de los verdaderos íconos atemporales y la columna vertebral de los Stones". Y añadió: "Es difícil comprender la pérdida. Muy triste".

Brian Wilson, de The Beach Boys: "Me sorprende escuchar lo de Charlie Watts. No sé qué decir, me siento fatal por la familia de Charlie. Charlie era un gran baterista y me encantaba la música de los Stones, hicieron grandes discos. Amor y misericordia".