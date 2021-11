El conflicto matrimonial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, dejó múltiples opiniones, todos dejaron sentada su posición y una de ellos fue Guillermina Valdés, la esposa de Marcelo Tinelli que lo hizo en el programa que "destapó la olla", Los Ángeles de la Mañana, de Ángel De Brito.

La modelo dijo allí que: "El que estaba casado era Mauro, no 'La China'. Pero uno actúa en la vida como le parece y no lo podés juzgar. 'La China' es 'La China'. Tiene su modo, su forma. No sé qué le pasa a ella”, dijo.

Guillermina agregó: "Ella es libre y está muy bien. Todos somos libres y tenemos consecuencias de nuestros actos. Pero no hay que juzgar a nadie”.

Luego de ello, De Brito mandó un tuit en el que aseguró que la esposa del conductor había defendido a Suárez, pero Valdés aclaró: “Hola, Ángel, no defendí, dije que no me quería poner ni de un lado, ni del otro y es una obviedad que todos somos libres de hacer y deshacer en nuestra vida, también que somos responsables de nuestros actos, todo lo que hacemos y dejamos de hacer tiene sus consecuencias”, escribió, contundente.