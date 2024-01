Los Globos de Oro 2024, que premiaron a las mejores películas y series del último año del cine y la televisión internacional, se celebraron en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

Mejor actriz de reparto: DaVine Joy Randolph

Por Los que se quedan (cine / Estados Unidos)

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr

Por Oppenheimer (cine / Universal Studios / Estados Unidos)

Mejor actriz en miniserie o película para televisión: Ali Wong

Mejor actor en miniserie o película para televisión: Steven Yeun

Mejor actriz de reparto de televisión: Elizabeth Debicki

Por The Crown (serie / Netflix)

Mejor actor de reparto de televisión: Matthew Macfadyen

Por Succession (serie / HBO)

Mejor guion de cine: Justine Triet y Arthur Harari

Por Anatomía de una caída (cine / Francia)

Mejor actor de televisión (musical o comedia): Jeremy Allen White

Por The Bear (serie / Star+ / Estados Unidos)

Mejor interpretación en Stand-Up Comedy en televisión: Ricky Gervais

Por Armageddon (Stand up/ Netflix)

Tras el anuncio de los presentadores, el comediante británico de 62 años subió al escenario con mucha emoción. Se trata del cuarto Globo de Oro que gana el artista.

Mejor Película de habla no inglesa: Justine Triet

Por Anatomía de una caída (cine / Francia

Mejor actriz de televisión (comedia o musical): Ayo Edebiri

Por The Bear (serie / Star+ / Estados Unidos)

Mejor actor de televisión (drama): Kieran Culkin

Por Succession (serie / HBO)

Mejor película de animación: El niño y la garza

En la categoría competían Elemental, Spider-Man: Cruzando el Multiverso, Super Mario Bros: La película, Suzume, y Wish.

Mejor dirección de cine: Christopher Nolan

Por Oppenheimer (cine / Universal Studios / Estados Unidos)

Mejor actriz de comedia o musical: Emma Stone

Por Pobres criaturas (cine / Irlanda-Reino Unido-Estados Unidos)

La primera vez que la actriz estadounidense estuvo nominada fue en 2010, luego en 2017 ganó con La La Land: ciudad de sueños. Al subir al escenario tomó su premio, el cual significó su segundo Globo de Oro. En la categoría competían Fantasia Barrino, por El color púrpura, Jennifer Lawrence, por Sin malos rollos, Natalie Portman, por May December, Alma Pöysti, por Fallen Leaves y Margot Robbie, por Barbie.

Mejor actor de drama: Cillian Murphy

Por Oppenheimer (cine / Universal Studios / Estados Unidos)

Mejor Banda Sonora: Ludwig Göransson

Por Oppenheimer (cine / Universal Studios / Estados Unidos)

Mejor canción original: Billie Eilish y Finneas

Por ‘What Was I Made For?’, para Barbie

Sorprendida, Billie Eilish subió al escenario con su hermano Finneas, allí tomó el micrófono y dijo: “Gracias a los Globos de Oro, no esperaba esto en este momento. Gracias a mi hermano Finneas. Quiero gradecer a Greta, gracias a Margot. Gracias a mi mamá, mi papá, mi hermano mi equipo. Cuando me mostraron la película yo estaba muy deprimida y escribir esa canción me salvó un poco”.

Logro cinematográfico y de taquilla: Barbie

Mejor miniserie o película para televisión: Bronca

Mejor serie de televisión (comedia o musical): The Bear (FX)

En la categoría también competían Ted Lasso (Apple TV+), Colegio Abbott (ABC) - en Disney+, Jury Duty (Amazon Freevee) - en Prime Video, Solo asesinatos en el edificio (Hulu) - en Disney+ y Barry (HBO Max).

Mejor actriz de televisión (drama): Sarah Snook

Por Succession (serie / HBO)

Tras la presentación de Dua Lipa, la actriz se mostró emocionada. “Gracias a los Globos de Oro. Esto fue emocionante, cambió mi vida. Esto siempre se trató de equipo y cre que eso fue lo que hizo al show tan maravilloso. Gracias a mi esposo”, dijo la artista sobre el escenario. En la categoría también competían Helen Mirren, 1923′, Bella Ramsey, The Last of Us, Keri Russell, La diplomática, Imelda Staunton, The Crown y Emma Stone, The Curse.

Mejor serie de televisión (drama): Succession

Nuevamente, la serie de HBO Max se llevó otro galardón. En la categoría también estaban 1923 (Paramount+), The Crown (Netflix), La diplomática (Netflix), The Last of Us (HBO Max), The Morning Show (Apple TV+).

Mejor actor de comedia o musical: Paul Giamatti

Por Los que se quedan (cine / Estados Unidos)

Mejor película (comedia o musical): Pobres criaturas

En grupo, el staff de la obra subió al escenario para agradecer el premio. La primera en hablar fue Emma Stone, quien había sido galardonada en la jornada. En la misma categoría competían Barbie, American Fiction, Los que se quedan, May December y Air.

Mejor actriz de drama: Lily Gladstone

Por Los asesinos de la luna

Mejor película (drama): Oppenheimer

Con Christopher Nolan, Robert Downey Jr, Cillian Murphy y el resto del equipo, las figuras de la película subieron al escenario a recibir el galardón. En la categoría también figuraban, Los asesinos de la lun