El Universo Cinemático de Marvel (MCU), además de parecer infinito, aparentaría tener siempre un elemento sorpresa bajo la manga.

De acuerdo a información publicada en el sitio Giant Freaking Robot a través de una publicación en The Fandom Wire, la actriz conocida por sus papeles en The X-Files, The Crown, y Sex Education, Gillian Anderson, estaría en negociaciones para sumarse a un nuevo proyecto de Marvel.

En este caso estamos hablando del debut de los mutantes en el MCU, más precisamente del equipo conocido como los X-Men. La condecorada actriz le daría vida a Moira MacTaggert, una genetista experta en mutantes y gran amiga del líder de los X-Men, Charles Xavier.

MacTaggert tiene un centro de investigación en la Isla Muir, en Escocia, y con el correr del tiempo se revela que también es una mutante con la capacidad de revivir y mantener su conciencia desde el momento de su concepción. En el cine ya tuvo dos versiones, una a cargo de Olivia Williams, y otra interpretada por Rose Byrne.

El MCU tuvo su primer acercamiento a los mutantes en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donde se introduce al equipo conocido como "Los Illuminati" que está integrado, entre otros, por el Profesor Charles Xavier, interpretado en aquella oportunidad por Patrick Stewart tal como lo hizo en la franquicia de los X-Men cuando era propiedad de Fox.

Por ahora, ni Gillian, ni la productora y sus ejecutivos hicieron declaraciones al respecto.