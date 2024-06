Con el 62,4% de los votos, Juliana Scaglione dejó el certamen tras un intenso versus contra “El Chino” Martín Ku.

Apenas pasada la medianoche, Del Moro entró a la casa de Gran Hermano para anunciar la definición más difícil de este certamen. “Quien abandona la casa más famosa es ¡Juliana!”, exclamó ante el asombro de sus compañeros.

De inmediato, la jugadora se despidió de Emmanuel y, entre insultos y actitudes desafiantes, les pidió al resto que no le cante ni la saluden. “No quiero que me canten nada, esta casa es mía, no se olviden”,