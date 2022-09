Nazarena Di Serio ya lo había desmentido, pero el supuesto coprotagonista de la historia Nicolas Occhiato, terminó de redondear el panorama y siguió la misma línea que su supuesta novia: "Vive cerca de mi casa, de verdad, es por eso. La conozco pero cero, no estamos teniendo un vínculo, para nada", dijo Nico.

Pero allí fue donde Estefanía Berardi, panelista del ciclo LAM donde se produjo la declaración de Occhiato, sentenció: "está mintiendo...dale... ya los han viso chapando en Tequila", dijo muy suelta de cuerpo.

Su compañera de ciclo y Yanina Latorre intervino, porque recibió un mensaje de Di Serio: "Apareció Naza Di Serio y se calentó con vos", alerto Latorre a Berardi. "Dice: '¿Qué le pasa a Estefi que me conoce, por qué dice esa?. Esa es mi casa, lo juro por Dios. No me metan en esto. Cero, Yani, cero'", leyó Latorre y ccompletó: "Se calentó, mañana agarrate en el canal". ¿Viene gran pelea?.