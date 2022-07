Florencia Peña reveló que se arrepiente de la reducción de mamas a la que se sometió a los 18 años

En el programa Perros de la Calle, Florencia Peña reveló que se arrepiente de la reducción mamaria a la que se sometió a los 18 años. En diálogo con Andy Kusnetzoff, la actriz contó que con el tiempo se dio cuenta que la cirugía podría haber sido evitada.

En una charla sobre feminismo, el conductor aprovechó para preguntarle a la conductora de la "Pu*# Ama" sobre los comentarios que recibió sobre su físico durante su carrera.

“Empezó medio como un trauma tu carrera con la pechocha, ¿no?”, preguntó Andy. "¿Medio nomás? Bastante trauma", respondió Peña y siguió: "Yo me saqué. Quizás con la cabeza de hoy me las hubiera dejado. Pero en ese momento, no me las podía bancar. No las podía sostener", dijo sobre la operación de lolas.

“¿Qué es lo que no sostenías? ¿Las miradas de los tipos?”, le preguntó el conductor de PH Podemos Hablar. “La mirada de los tipos ni hablar, porque me ponía remeras para que no se me notara. Yo tenía 16 años. A mí me crecieron las tetas a los 14. Yo siempre cuento, tuve fiebre y me crecieron las tetas. Me lo toman a la chacota, pero esto es real. No es joda. Yo me enfermé, estuve como 15 días en cama. Cuando me levanto, me veo en el espejo y mi vieja me dice ‘Dios mío, te crecieron las tetas’. Tenía dos gomones. Debe haber sido que las hormonas. De verdad, mi mamá se preocupó”, contó la conductora.

De igual forma, la actriz expresó que en su adolescencia se sintió horrible y que sentía que no la iban a tomar enserio. Por lo que a los 18 años tomó la decisión de operarse. "No podía más. No aguantaba más”, explicó y definió aquellos años como "intensos". “Yo venía ya soportando desde los 14 una cuestión escolar que hacía que yo no me sintiera cómoda. Y la terminé de rematar cuando me hice mega famosa por las tetas. He escuchado cosas siniestras. ‘Ahora que se operó las tetas no va a trabajar más’. Era un montón", agregó la actriz.

Si bien Peña reveló que se sintió aliviada después de la operación, pero con el tiempo repensó su decisión. "Ahora con el diario del lunes, digo ‘qué pelotuda’. A veces uno piensa la vida para atrás con la experiencia, pero en ese momento no tenía esa cabeza ni ese tránsito. Hoy diría otra cosa: ‘tengo tetas re grandes y me la re contra mil banco’ como hago con otras cosas que hago y digo", cerró Florencia Peña.