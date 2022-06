El domingo por la noche el periodista Jorge Lanata en su programa PPT, realizó un scketch con imitadores de políticos y al finalizar la parodia una voz en off dijo: "¿Se estrellará el avión como el programa de Florencia Peña?".

Obviamente los programas de espectáculos salieron a la caza de Florencia a la que le cuesta poco responder. En Socios del Espectáculo Peña se despachó: "Voy a hacer como Susana (Giménez): juicio, juicio, carta documento" y mirando a la cámara levantó su dedo anular en dedicatoria a Lanata.

A continuación aclaró: "No veo el programa. No vi nada, no tengo mala onda. Si alguien necesita ocuparse tanto de mí es porque algún problema tiene. Habla más de él que de mí", sentenció.