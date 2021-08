Flor Peña salió a responder a quienes la criticaron por visitar al presidente

Después del escándalo desatado por el ingreso a Olivos de una asesora de Fabiola Yáñez a la Quinta Presidencial en horas de la madrugada, se difundió también que la actriz y conductora Florencia Peña, también había estado visitando la residencia.

"Dejemos de pensar que los actores somos personas millonarias. Eso no es real. Los actores son laburantes, como somos cualquiera. Habrá cuatro, cinco, seis que son millonarios. Flor y dijo que fue a decirle al presidente cuales eran las necesidades del sector.

“De repente, después de seis días de una operación hacia mi persona, me pregunto: ¿Por qué conmigo? Si hubo tantos hombres importantes pidiendo lo mismo. Tantos productores importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo hoy que salir aa aclarar que no soy el gato del Presidente? ¿Yo tengo hoy que salir a aclarar en mi programa que no soy la petera del Presidente? Fui a una reunión a las 11:30 con permiso, con protocolos ”, debió resaltar Florencia ante la multiplicidad de agresiones en redes sociales.

“¿Tengo que salir a aclarar que no soy el gato? ¿De verdad? Después de 40 años de trabajar, ¿tengo que salir a aclarar que no dependo de nadie? Llegué hasta acá sin la ayuda de nadie. No necesito nada de nada. Soy una mujer absolutamente independiente, absolutamente valiente. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me operan a mí? Me mandan el call center durante seis días con el hashtag #LaPeteraDelPresidente. ¿A mí? ¿De verdad? ¿Tan poco inteligente se cree que es la gente? ”.

Florencia se ganó la enemistad de muchos internautas por sus posiciones a favor de la política presidencial y del kirchnerismo, y los "odiadores" no dejan pasar oportunidad para atacarla, en esta ocasión, la visita a la Quinta Presidencial, ofició de disparador.