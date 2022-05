La conductora de La Pu*@ Ama, Florencia Peña, contó al aire una graciosa anécdota, de esas que ocurren en estos tiempos de redes sociales. Parece ser que en las mezcla de chats de whatsapp, se le filtró la foto de las nalgas de un señor y se la envió a la pediatra de su hijo.

“Esto me pasa porque yo no veo, chicos. No veo y tengo chats muy pelotudos en el teléfono que tengo que empezar a eliminar”, dijo Flor al inicio de su programa cuando relataba el error. Parece que la actriz participa de un grupo con amigas, al que llamaron “Divorciadas con hijes”, y donde, según ella "nos mandamos un montón de cositas”.

Según relató "María Ester, la pediatra del nene más chiquito, Felipe, me pide la foto de la credencial. Pero me estaban haciendo las uñas, me estaban hablando, estaba con la rutina del programa, en el quilombo le mando una foto del culo de uno que se iba a comer una amiga mía”, dijo Flor y estalló en risas.

Peña reveló los contidos de su divertido chat de amigas: “Desde radiografías de próstatas de maridos que ya no están, fotos de cualquier cosa, de chongos, fotos de minas que se comieron los chongos con los que ya no estamos pero que nos queremos morir. De todo. Y en este chat se me filtra este culo que acabo de ver, que tampoco está tan mal, y se lo mando a la pediatra”.

Quien no ha mandado un par de nalgas por error en estos tiempos Florencia. Sabrá comprender la absorta galena.