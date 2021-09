Después de la acusación del acto Marcelo Mazzarello, que en su cuenta de Twitter, denunció que había sido despedido de una película donde iba a trabajar, por indicación de la protagonista, Florencia Peña, por cuestiones ideológicas, la también conductora salió a responder.

“Yo voy a hacer una película muy grande que se llama Más respeto que soy tu madre. Cuando pasó todo lo de la operación del presidente, de Olivos, bla –yo te digo lo que sé- él salió a hablar en contra mío en varios lugares entonces a la producción se le prendió la alarma”, dijo Florencia en un móvil del programa "A la Tarde".

Peña continuó: “Esto es lo que me cuenta la producción: lo querían elegir a él, él tenía que hacer de mi marido. Entonces ellos me preguntan qué quiero hacer. Entonces yo les digo ‘miren, chicos, yo no soy la que lo voy a decidir –es la primera vez que trabajo con Pampa Films, además-, dejemos que baje un poco el agua, supongo que hablaremos’”, continuó aclarando.

Por otra parte, Flor recordó que ya había trabajado con Mazzarello: “Yo con Marcelo trabajé muy bien. Yo no soy una actriz que bajaría jamás a un actor por ideología, no echo gente, llevo 40 años haciendo lo que hago. Me respalda quién soy y cómo soy. Busquen un archivo mío yo atacando a un compañero, es algo que no lo haría”.

Para redondear, Peña fue contundente: "Yo soy una mina que no me cago en el laburo de nadie, jamás", sentenció.