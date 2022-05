Florencia Peña no empezó de la mejor manera su nuevo ciclo La Puta Ama por América, recibió múltiples críticas por el lenguaje utilizado y además el rating no la acompañó como se esperaba, después de su pase desde Telefé.

El lunes del lanzamiento hizo picos de 3.6 de rating, se mantuvo en los 2.5 y sobre el final descendió a 1.5. Los números fueron bajaron a la mitad el martes y la respuesta del público en las redes sociales fue letal.

En definitiva, eso parece haber sido lo que hizo explotar a Flor, que dijo "Chicos y chicas gracias a todos, porque la verdad es que nos dieron mucha bola ayer. Fui TT (trending topic) desde las tres de la tarde de ayer y no había empezado el programa y ya no les gustaba y el programa sale a las 22. Ya estaba mal el programa”, dijo, irónica.

Peña continuó: “Hubo gente que le encantó, gente que lo aborreció, gente que lo vomitó. Hay gente a la que le dio un bobazo… pero tranquilícense, no pasa nada, pueden poner otro canal. Lo digo una vez y capaz al final. Vamos a cantar la canción de Natalia Oreiro, que a mí me gusta: ‘Que digan lo que quieran, que las palabras vienen y se van, que las palabras vienen y se van y yo soy como soy’…”, expulsando a los que no les guste.