La actriz Erica Rivas reavivo la polémica por el regreso de la sitcom Casados con Hijos, en este caso en una obra teatral de la cual, ella que interpretaba a María Elena Fuseneco, no formara parte. Rivas había dicho: “Puedo entender que haya mujeres que hayan decidido no acompañarme o estar del otro lado porque entiendo que da miedo".

Florencia Peña, harta de estar en medio de las polémicas le respondió: “No estoy de acuerdo con lo que dice, yo la recontra banco como mujer, como compañera. La sororidad no tiene que ver con que uno esté de acuerdo con cualquier cosa que haga una mujer, ni yo tampoco puedo pedir que estén todos de acuerdo con lo que hago y digo. Yo fui sorora en el sentido que tanto Luciana como yo intentamos por todos los medios que ella estuviera”, explicó.

Peña añadió en Intrusos que: "Hubo una cuestión entre la producción y Érica, yo siempre termino defendiendo todo y al final la culpable de todo soy yo. En este caso no tengo que ver porque ni siquiera soy parte de la producción. Pero si te quiero decir que hubo cosas que no me gustaron que no estuvieron buenas y con las que yo no acuerdo, eso no quiere decir que no la respete, que no la quiera y que no me parezca una genia como actriz”, sentenció.